Petróleo fecha em alta com tensões no Irã e PIB dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, 26, com investidores monitorando diversos aspectos do noticiário. A imprensa americana relatou que o Irã testou mísseis balísticos de médio alcance, o que deve ampliar as tensões no Oriente Médio. Além disso, a divulgação do crescimento anualizado de 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que surpreendeu analistas, tende a favorecer a demanda pela commodity energética. Em relação à oferta, fortalece as cotações a divulgação do recuo no número de plataformas de petróleo em atividade em território americano na última semana.

O petróleo WTI para entrega em setembro negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex) fechou em alta de 0,32%, a US$ 56,20 por barril. Na semana, houve avanço de 0,79%. Já o petróleo Brent para o mesmo mês na Intercontinental Exchange (ICE) teve crescimento de 0,11%, a US$ 63,46 o barril. Na comparação semanal, a alta foi de 1,58%.

Veículos de imprensa dos EUA, citando fontes do Pentágono, afirmaram nesta sexta-feira que o Irã realizou testes balísticos de médio alcance nesta semana. As tensões na região vêm crescendo desde que o país persa capturou um navio de bandeira britânica, e o novo fato pode piorar a relação com o Oriente, o que pode pressionar a oferta.

No domingo, países que integram o Plano de Aço Integral Conjunto, mais conhecido como o acordo nuclear internacional de 2015, devem se reunir e avaliar a conjuntura. O Irã é um grande produtor da commodity e integra a Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep).

Pelo lado da demanda, a divulgação do PIB dos EUA animou o mercado. O país cresceu 2,1% no segundo trimestre (em termos anualizados), superando a mediana das 46 projeções de analistas, compiladas pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A expectativa é que uma economia relativamente aquecida mantenha uma demanda pela commodity energética.

Voltando à oferta, a Baker Hughes, companhia que presta serviços no setor nos EUA, divulgou que o número de poços e plataformas de petróleo em atividade em território americano recuou de 779 a 776 na última semana.

Em relatório divulgado a clientes na tarde desta sexta-feira, os estrategistas do banco JPMorgan revisaram suas previsões para o petróleo no segundo semestre, prevendo recuo do Brent para US$ 59,00 por barril no final deste ano.