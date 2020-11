Petróleo fecha em alta, com otimismo por vacina e expectativa por cortes da Opep+

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta segunda-feira, 23, seguindo otimismo do mercado por uma retomada econômica impulsionada pela vacina contra a covid-19. Os resultados divulgados pela AstraZeneca sobre seu imunizante em parceria com a Universidade de Oxford foram bem recebidos por investidores. Além disso, há crescente expectativa de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, junto com aliados (Opep+), realize cortes na produção.

O petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 1,51% (US$ 0,64), a US$ 43,06 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex). Já o Brent para igual mês encerrou as negociações com avanço 2,45% (US$ 1,10) na Intercontinental Exchange (ICE), cotado a US$ 46,06 o barril. O Commerzbank aponta que o Brent atingiu o maior valor desde o começo de setembro, ultrapassando a barreira dos US$ 46.

“As esperanças de que as vacinas sejam aprovadas rapidamente, já permitindo o início da imunização nos EUA em meados de dezembro, estão colocando os participantes do mercado em um clima positivo em relação à demanda”, avalia o Commerzbank. O otimismo é visto entre especuladores, que aumentaram suas posições, e segundo o ING, levaram ao maior aumento de posições especulativas para o Brent na última semana desde setembro de 2019.

“Além disso, o mercado espera que a Opep e seus aliados (Opep +) concordem na próxima semana em estender os atuais cortes de produção para além do final do ano”, aponta o Commerzbank. “Parece que as tensões dentro da Opep + diminuíram novamente depois que os Emirados Árabes Unidos enfatizaram seu compromisso de cooperar com a aliança”, aponta o banco, em referência ao país que nas últimas semanas vinha demonstrando reticências sobre prolongar cortes na produção.

