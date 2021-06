Petróleo fecha em alta, com otimismo por demanda global, e renova máximas em anos

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 15, observando a recuperação da demanda global, o que levou o barril para o maior valor em anos. Em Nova York, o nível é o mais alto em 32 meses, enquanto em Londres a commodity tem seu maior preço em dois anos, segundo o Commerzbank. Neste cenário, especialistas avaliam as condições para manutenção do mercado em níveis elevados, observando elementos como as perspectivas para a demanda e a possibilidade de aumento das exportações do Irã.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para julho fechou em alta de 1,75% (+US$ 1,24), a US$ 72,12. Já o Brent para agosto teve avanço de 1,55% (+US$ 1,13), a US$ 73,99 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

“Consideramos as boas notícias contínuas sobre a demanda e o sentimento otimista nos mercados financeiros como as principais razões para a última recuperação” dos preços, avalia o Commerzbank. Entre os elementos de hoje, o aumento da produção industrial dos Estados Unidos em maio, que cresceu acima do esperado por analistas.

Neste cenário, o mercado se questiona sobre a duração do atual ímpeto. Para o Commerzbank o “teste” está por vir, e será se a demanda continuará a se recuperar tão dinamicamente apesar das novas variantes de coronavírus que geram novas restrições. Na China, responsável pela maior parte da recuperação dos preços nos últimos quinze meses, “parece estar esfriando um pouco novamente a demanda: preços altos, margens de refinaria baixas, estoques elevados e um foco crescente em veículos elétricos estão cobrando seu preço”, aponta o banco alemão.

Além disso, o mercado observa as tratativas por um acordo nuclear com o Irã, e há indicações sobre um “amplo acerto” com os EUA para a retirada de sanções, mas “ainda há algumas questões que precisam ser resolvidas”, segundo o ING. Na projeção do banco holandês, a oferta iraniana aumenta de 2,4 milhões de barris por dia (bpd) atuais para 2,6 milhões de bpd no terceiro trimestre de 2021 e, em seguida, para 3 milhões de bpd no quarto trimestre deste ano.

Hoje, às 17h30, o American Petroleum Institute (API) divulga suas estimativas para os estoques de hidrocarbonetos nos EUA na última semana.

