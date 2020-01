Petróleo fecha em alta com otimismo para assinatura de acordo EUA-China

Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira, 2, no primeiro dia de negociações de 2020, com cenário positivo em relação ao comércio internacional mantendo o otimismo dos investidores.

Ao longo do dia a commodity apresentou volatilidade diante do dólar alto. O apetite por risco prevaleceu, no entanto, estimulado pela notícia de que o acordo comercial “fase 1” entre Estados Unidos e China será assinado no próximo dia 15.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato do WTI para fevereiro subiu 0,19%, a US$ 61,18 o barril. O Brent para março também avançou 0,38%, a US$ 66,25 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Na última terça-feira, 31/12, o presidente americano Donald Trump anunciou que vai assinar o acordo preliminar com Pequim no próximo dia 15, e depois deve iniciar as negociações da “fase 2” do pacto sino-americano. Por meio de sua conta no Twitter, Trump informou que deve viajar para a China, mas ainda não confirmou quando ela deve ocorrer. A notícia impulsionou o preço dos contratos desde o início do dia.

O dólar forte no dia de hoje chegou a colocar o petróleo no território negativo cerca de uma hora antes do fechamento, mas os contratos reagiram retomando movimento de alta frente ao otimismo com o comércio global.

Além disso, o governo americano ordenou o envio de mais tropas ao Oriente Médio, após a embaixada dos EUA no Iraque ser alvo de um grupo de milícias com apoio do Irã. Para consultores da JBC Energy, sediada em Viena, o mercado de petróleo não deu tanta importância para o conflito na região.

“Não vemos uma ameaça ao suprimento de petróleo do Iraque no momento, exceto um pequeno vento pressionando os primeiros meses de 2020, de acordo com os corte na produção promovidos pela Opep”, afirmam os analistas. “No entanto, o aumento das tensões região envolvendo forças apoiadas pelo Irã podem introduzir o crescimento de certo risco geopolítico”, avalia a JBC Energy.

*Com informações da Dow Jones Newswires.