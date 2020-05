Petróleo fecha em alta com Opep e China prometendo estabilizar mercado

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 20, embalados pela notícia de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e a China vão trabalhar juntos para ajudar a estabilizar o mercado mundial da commodity. A alta perdeu um pouco do fôlego no meio da sessão, após o relatório de estoques do Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) mostrar aumento nos estoques de gasolina e destilados, embora tenha havido queda nos de petróleo.

O petróleo WTI para julho fechou em alta 4,79%, a US$ 33,49 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), mas o Brent para o mesmo mês avançou 3,17%, a US$ 35,75 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Apesar da crescente tensão entre Estados Unidos e China causar preocupações, os participantes do mercado preferiram focar nos cortes de produção de petróleo, que há menos de um mês transbordavam os estoques, e na recuperação da demanda por combustível com as cidades voltando a normalidade após isolamento de contenção da covid-19.

Segundo a Capital Economics, o relatório semanal de petróleo dos EUA e o mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), divulgados nesta quarta, estimam que o petróleo bruto em armazenamento caiu na semana passada no país, em nível semelhante à contração relatada pelo American Petroleum Institute (API) na terça, mas em contraste com a previsão dos analistas de um aumento de 1,4 milhão de barris.

“Esse declínio sustentado ocorre apesar da recuperação parcial dos preços do petróleo nas últimas semanas, sugerindo que os produtores ainda estão sofrendo com a queda de preços no mês passado (e talvez não compartilhem do otimismo dos mercados em geral de que o pior já passou)”, afirma em relatório a consultoria. Segundo a instituição, “o relatório mais recente mostra que a queda nos estoques deve mais aos fatores de oferta do que à crescente demanda por produtos”.

O analista Eugen Weinberg, do Commerzbank, diz que o aperto do suprimento de petróleo nos EUA já levou a um estreitamento acentuado da diferença de preço entre o WTI e o Brent para menos de US$ 3 por barril. E a demanda global deve se desenvolver mais dinamicamente a longo prazo, afirma.

“Por outro lado é provável que o setor de petróleo de xisto dos EUA sofra uma recuperação mais forte novamente devido aos preços mais altos do petróleo. Em outras palavras, os produtores têm um estoque considerável de projetos que podem ser colocados em operação rapidamente, se a demanda e os preços continuarem a se recuperar”, afirma o banco alemão.