Petróleo fecha em alta, com negociações com Irã, estoques e câmbio no radar

Os contratos futuros de cobre fecharam em alta, nesta quarta-feira, 24. Houve certa volatilidade no dia, com o dado de estoques na semana dos Estados Unidos, a movimentação do dólar e também o noticiário sobre as negociações entre potências e o Irã pelo programa nuclear de Teerã no foco dos investidores.

O petróleo WTI para outubro fechou em alta de 1,23% (US$ 1,15), em US$ 94,89 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para o mesmo mês avançou 1,00% (US$ 1,00), a US$ 101,22 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

Os contratos começaram o dia com ganhos, apoiados pelo recuo nos estoques apontado pelo American Petroleum Institute (API) no fim da terça-feira. A valorização do dólar, porém, deixava esses ganhos contidos, já que nesse caso o petróleo, cotado na moeda americana, fica mais caro para os detentores de outras divisas.

No fim da manhã, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) informou que os estoques de petróleo dos EUA tiveram baixa de 3,282 milhões de barris ante previsão dos analistas de recuo de 500 mil barris. Após o dado, o petróleo perdeu mais fôlego e chegou a recuar.

No noticiário, porém, relatos de que o governo dos EUA resistia a ceder a exigências do Irã por um acordo nuclear voltaram a levar o petróleo a subir. O acordo com Teerã, caso se concretize, permitirá mais embarques de petróleo iraniano nos mercados globais.

Em relatório a clientes, a Eurasia considerou que um eventual acordo não é algo iminente. Para a consultoria, há ainda divergências importantes entre as partes e “desafios políticos”, com isso a possibilidade de que o pacto se concretize seria para ela de 45%.