Petróleo fecha em alta, com foco em vacina e queda nos estoques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, nesta quarta-feira, 1º, com participantes do mercado recuperando a esperança na queda dos estoques e crescimento da demanda, com a retomada da economia evidenciada nos indicadores positivos dos EUA. A queda na produção de petróleo em território americano, apontada pelo relatório do Departamento de Energia, e a notícia de resultados animadores para uma vacina também deram impulso ao petróleo.

O barril do petróleo WTI para agosto fechou em alta de 1,40%, a US$ 39,82 na New York Mercantile Exchange (Nymex). O Brent para setembro caiu 1,84%, a US$ 42,03 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE).

O petróleo ganhou força após o Departamento de Energia dos EUA (DoE) informar que os estoques da commodity caíram 7,195 milhões de barris na semana passada e as reservas no centro de distribuição de Cushing também baixaram.

Resultados animadores apresentados em estudo de uma vacina contra a covid-19, desenvolvida pela Pfizer, resgataram o bom humor no exterior, neste início do segundo semestre, e ajudaram também a embalar o petróleo.

Segundo o Commerzbank, os preços do petróleo se viram pressionados ontem, mas foram capazes de se recuperar bem com notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) está mostrando “boa conformidade com seus cortes de produção e com os estoques de petróleo em declínio nos EUA”.

“Embora ainda exista o risco de quedas de demanda devido ao aumento de novos casos de covid-19, a Opep+ parece ter o mercado sob controle no momento”, afirma Eugen Weinberg, analista do banco alemão.

