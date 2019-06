Petróleo fecha em alta com divulgação de quedas nos estoques nos EUA

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, 26, com a divulgação de quedas nos estoques da commodity nos Estados Unidos e com apetite por risco renovado, após declarações do secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para entrega em agosto subiu 2,68%, a US$ 59,38 barril, enquanto na Intercontinental Exchange (ICE), o barril do Brent para setembro, contrato mais líquido, avançou 2,20%, a US$ 65,69 o barril.

Durante a manhã desta quarta-feira, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA apontou queda de 12,788 milhões de barris nos estoques de petróleo na semana encerrada em 21 de junho, o que superou em muito a queda de 2,6 milhões de barris esperada por analistas.

A divulgação acelerou a alta nas cotações da commodity, acentuando o movimento verificado desde o início do pregão, que refletia a divulgação do American Petroleum Institute (API). A instituição apontou reduções nos estoques americanos de petróleo bruto na última semana – temores sobre a oferta tendem a alavancar os preços. As quedas registradas foram de 7,5 milhões e 3,2 milhões de barris, respectivamente.

Já declarações dadas por Mnuchin renovaram o apetite por risco, o que incentiva a busca por petróleo, considerado um ativo de risco. O secretário do Tesouro dos EUA afirmou que o acordo comercial entre americanos e chineses está “90% completo”. Os presidentes das duas economias irão se encontrar na cúpula do G20, marcada para sexta-feira e sábado, em Osaka, no Japão.