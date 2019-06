Petróleo fecha em alta com confirmação de reunião entre Trump e Xi Jinping

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 18, dia em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em seu Twitter que irá se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, no G-20, no fim deste mês, renovando o apetite a risco nos mercados globais. O fato reverteu a queda verificada no início do dia nas cotações do óleo. Colaborou para o fortalecimento da commodity, o discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que sinalizou estímulos à economia da zona do euro, o que tende a dar fôlego à demanda.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para agosto encerrou o pregão em alta de 3,71%, a US$ 54,11 o barril. Já na Intercontinental Exchange (ICE), o Brent para o mesmo mês fechou em alta de 1,97%, para US$ 62,14 por barril.

O anúncio de que Trump e Xi irão se reunir no encontro de líderes do G20, no fim do mês, deu ânimo aos investidores à medida que os agentes continuam atentos aos desdobramentos das negociações comerciais entre as duas maiores economias do globo.

Recentemente, o republicano chegou a afirmar que imporia mais tarifas a produtos chineses caso o líder do país asiático não aceitasse uma reunião. Além disso, o presidente do BCE, Mario Draghi, que sinalizou a possibilidade de cortes de juros como forma de estimular a economia da zona do euro, levantando expectativas sobre a demanda pelo óleo.

As cotações também são impulsionadas por rumores de que a Arábia Saudita planeja reduzir sua produção de petróleo ainda neste mês, bem como planeja continuar pressionando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) a manter cortes na produção no segundo semestre, segundo fontes citadas pela Dow Jones Newswires.

“Ainda há muita incerteza sobre quando a Opep+ fará sua próxima reunião”, apontaram economistas do banco ING. A Rússia quer adiar a reunião até o início de julho; a ideia, antes rechaçada pelo Irã – que pretendia manter as datas originalmente acordadas, 25 e 26 de junho -, agora é apoiada pelo país persa, de acordo com o banco holandês. “Se outros membros concordarem com essa data, significaria um período ainda mais longo de incertezas sobre decisões da Opep+”, completa o ING, “em um momento em que há preocupações em relação à demanda por petróleo”.

Os investidores, ainda, estão na expectativa para a divulgação dos estoques de petróleo e derivados dos EUA, a ser feita pelo American Petroleum Institute (API) no fim da tarde desta terça-feira, após o fechamento do mercado.