Petróleo fecha em alta, após decisão da Opep+ e Brent ultrapassar US$ 70

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta nesta terça-feira, 1º, seguindo decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) sobre manutenção da produção. Com os produtores reafirmando o compromisso com o atual acordo de oferta para julho, o Brent superou a barreira simbólica dos US$ 70, o que ocorre pela primeira vez desde maio de 2019. Além do tema, a desconfiança sobre um acerto de potências globais com o Irã sobre o acordo nuclear deu impulso aos preços.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do WTI para julho subiu 2,11%, a US$ 67,72, enquanto o do Brent para agosto avançou 0,93%, a US$ 70,25, na Intercontinental Exchange (ICE), ultrapassando os US$ 70 pela primeira vez em dois anos, segundo a Capital Economics.

Falando à imprensa após a decisão de manter a produção até julho, o ministro da Energia saudita, Abdulaziz bin Salman Al Saud, identificou “sinais de melhora” no setor. A Capital Economics acredita que “embora a Opep+ deva manter a oferta no nível de julho de 2021 até abril de 2022, suspeitamos que haverá alguma redução adicional dos cortes de produção ainda este ano”. No entanto, a consultoria espera “que o mercado global de petróleo permaneça em um déficit considerável no curto prazo, apoiando os preços”, tendo em vista a retomada na demanda com a redução de restrições em locais como Estados Unidos e Europa.

A Capital Economics acredita que o preço do Brent atingirá o pico de US$ 75 e o WTI chegará a US$ 72 por barril no terceiro trimestre deste ano, já que o mercado continua deficitário. No entanto, os preços devem cair depois disso, à medida que a oferta global se recupera mais rápido do que a demanda, projeta a consultoria.

O Commerzbank aponta ainda para a redução das chances do retorno dos EUA ao acordo nuclear com o Irã, em meio a desconfianças de que o país persa não está disposto a cumprir as normas para enriquecimento de urânio, que pode levar à criação de uma bomba atômica. “Não vem como surpresa que o Brent tenha subido acima da importante marca de US$ 70 nesta manhã”, avalia o banco alemão.

Na reunião da Opep+, o grupo não discutiu a perspectiva de um fornecimento consideravelmente maior vindo do Irã afetado pela sanções. “O ministro iraniano estava supostamente quieto durante esta reunião, mas prevemos que os níveis de produção do Irã serão um tópico controverso em reuniões futuras”, avalia a Capital Economics.

