Petróleo fecha em alta após ataques atribuídos à Ucrânia na Rússia

Os preços do petróleo continuaram subindo nesta terça-feira (19), empurrados pelo temor de perturbações no abastecimento depois de ataques a refinarias russas atribuídas à Ucrânia.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou em alta de 0,56% a 87,38 dólares.

Já o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril registrou alta de 0,90% a 83,47 dólares.

Os preços do petróleo sobem “devido a inquietações sobre a oferta”, resumiram os analistas da IG.

“A intensificação dos ataques ucranianos às refinarias russas, assim como a revisão para cima das perspectivas de crescimento da demanda mundial este ano, contribuíram para a alta dos preços”, explicou David Morrison, analista da Trade Nation.

Um ataque com drones, atribuído à Ucrânia, provocou um incêndio em uma refinaria na região de Krasnodar, ao sul da Rússia, informaram as autoridades regionais no domingo.

No sábado, uma refinaria pegou fogo em Samara, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia, após um ataque com drones.

“Cerca de 600.000 barris diários de capacidade de produção é o que ficou fora de serviço após estes ataques”, explicou Thu Lan Nguyen, analista do Commerzbank.

“Isto faz uma diferença no mercado”, destacou Robert Yawger, da Mizuho USA, lembrando que a Rússia não tem capacidade suficiente para armazenar petróleo cru e, portanto, a produção também poderia ser afetada devido aos danos à sua infraestrutura.

