Petróleo fecha em alta

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/02/2024 - 19:11 Para compartilhar:

O petróleo fechou em alta nesta segunda-feira, impulsionado pela tensão no Oriente Médio e pelo encarecimento dos produtos refinados.

O barril do Brent para abril subiu 1,11%, para os 82,53 dólares, e o WTI para o mesmo mês avançou 1,42%, aos 77,58 dólares.

Para Andy Lipow, de Lipow Oil Associates, os ataques americanos e britânicos deste fim de semana contra alvos dos rebeldes huthis no Iêmen aumentaram a tensão no Oriente Médio. O fato de o grupo, apoiado pelo Irã, ter passado a atacar abertamente navios do Reino Unido e dos Estados Unidos contribui para agravar a crise na rota comercial do Mar Vermelho, apontou o analista.

tu/arm/ag/lb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias