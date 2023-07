AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2023 - 18:58 Compartilhe

Os preços do petróleo mantiveram nesta quarta-feira sua tendência de alta, com uma resposta positiva ao indicador de inflação dos Estados Unidos.

O barril do Brent para entrega em setembro subiu 0,89%, fechando aos US$ 80,11. Em Nova York, o WTI para agosto teve alta de 1,22%, para US$ 75,75.

tu/gm/arm/ll/lb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias