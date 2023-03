AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/03/2023 - 19:42 Compartilhe

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, na esteira de Wall Street, depois de atingirem uma nova mínima desde dezembro de 2021, aproximando-se do fundo de US$ 70.







O barril do Brent para maio subiu 1,12%, a US$ 73,79, após se aproximar da barreira simbólica de US$ 70 durante a manhã. Já o WTI para abril avançou 1,34%, para US$ 67,64, após chegar a US$ 64,12, nova mínima desde dezembro de 2021.

