AFPi AFP 11/10/2024 - 17:29

Os preços do petróleo caíram levemente nesta sexta-feira, no fim de uma semana de alta.

O barril do Brent para entrega em dezembro fechou em baixa de 0,45%, aos US$ 79,04, e o do WTI para novembro cedeu 0,38%, aos US$ 75,56.

Apesar de três dias no vermelho, a semana foi de alta de 1,3% para o Brent e 1,6% para o WTI.

