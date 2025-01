Petróleo e gás sobem por onda de frio nos EUA

As cotações do petróleo e do gás natural subiram nos Estados Unidos nesta quinta-feira (2), impulsionados em particular pela previsão de uma onda de frio no país e pelo retorno dos operadores ao mercado depois do feriado de Ano Novo.

Em Nova York, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em fevereiro subiu 1,97%, para 73,13 dólares. Por sua vez, o barril de tipo Brent para entrega em março avançou 1,73% em Londres, cotado a 75,93 dólares.

“O petróleo e o gás natural estão subindo enquanto uma onda de frio do Ártico se aproxima dos Estados Unidos”, observou em uma nota Phil Flynn, da consultoria Price Futures Group.

De fato, uma parte dos Estados Unidos será atingida por “ondas de frio do Ártico” nos próximos dias, segundo o serviço meteorológico americano NWS.

Quanto ao petróleo, “o temor é que isso tenha impacto na produção americana”, disse à AFP Matt Smith, da firma Kpler.

“Grande parte da produção está no Texas, [um estado do sul] que não está acostumado a condições tão frias, então a produção pode ser praticamente interrompida”, acrescentou.

As previsões meteorológicas também beneficiaram o gás natural nos Estados Unidos, que subiu 0,82%, chegando a 3,6600 dólares por milhão de unidades térmicas britânicas (BTU), a unidade anglo-saxã de energia.

