Petróleo dispara após paralisação na produção na Líbia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 18:07 Para compartilhar:

Os preços do petróleo dispararam nesta segunda-feira (26) após a paralisação da produção em quase todos os campos petrolíferos da Líbia, por decisão das autoridades do leste do país.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro subiu 3,04%, chegando a 81,43 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data subiu 3,46%, atingindo 77,42 dólares.

As autoridades de Benghazi (leste) ordenaram “o fechamento de todos os campos e terminais petrolíferos” instalados em áreas controladas pelo poderoso clã do marechal Khalifa Haftar, o que representa cerca de 90% de toda a infraestrutura de extração do país.

Haftar apoia o governo de Bengazhi, rival do Governo de União Nacional, com sede em Trípoli.

A Líbia produz 1,19 milhão de barris diários, segundo dados de julho da Agência Internacional de Energia (AIE).

Além disso, o Oriente Médio sofreu um aumento das tensões com os ataques de Israel ao Líbano no domingo.

O Hezbollah declarou ter lançado mais de 300 foguetes contra alvos militares israelenses.

Para o analista Matt Smith, da Kpler, o aumento dos preços “parece estar mais relacionado à Líbia do que ao Oriente Médio”.

Smith lembrou que a Líbia enfrentou uma crise semelhante em 2020, e a paralisação durou quase seis meses. “O mercado está levando [a situação] a sério”, afirmou.