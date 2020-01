Petróleo dispara após Irã atacar base americana no Iraque

O barril do petróleo WTI disparou em meio ao aumento da tensão no Golfo Pérsico na noite desta terça, 7, após o Irã disparar mísseis balísticos contra – ao menos – duas bases utilizadas por soldados americanos no Iraque. Às 22h08 (de Brasília), no pregão eletrônico da Intercontinental Exchange (ICE), o Brent (referência do mercado internacional) para março subia 3,94%, para US$ 70,96. Já o WTI para fevereiro, na New York Mercantile Exchange (Nymex), avançava 3,72%, para US$ 65,03.

Fontes do governo americano informaram que os ataques ocorreram em múltiplas localidades, incluindo a base de Ain al-Assad, no oeste do Iraque.

Segundo a TV estatal iraniana Press TV, a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou os ataques com mísseis terra-terra contra a base, localizada na Província de Anbar. A TV iraniana havia afirmado antes que “dezenas de foguetes” iranianos foram disparados em resposta ao assassinato do general Qassim Suleimani em Bagdá em uma operação americana na sexta-feira, 3. Desde então, o Irã tem ameaçado dar uma resposta à morte de seu general.

Os índices futuros das Bolsas de Nova York também operam em queda. o futuro do Dow Jones caía 1,19%, o do S&P 500 cedia 1,28% e o do Nasdaq perdia 1,49%. Enquanto isso, o ouro acelerou. o contrato futuro do metal precioso subia 2,04%, a US$ 1.603,9 a onça-troy, na divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), depois de ter fechado nesta terça cotado a US$ 1.574,3 a onça-troy.