Petróleo desacelera em meio a temores pela demanda chinesa

Os preços do petróleo fizeram uma pausa nesta segunda-feira (14) após várias semanas de alta, enfraquecidos pela força do dólar e preocupações com a demanda na China.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em outubro caiu 0,69%, para 86,21 dólares, em Londres. E o West Texas Intermediate (WTI) para setembro perdeu 0,81%, aos 82,51 dólares, em Nova York.

O petróleo está cedendo “devido às crescentes preocupações sobre a China e um agravamento da crise imobiliária” no gigante asiático, resumiram os analistas da DNB.

