Petróleo cede em mercado sem expectativa de movimentos da Opep+

Os preços do petróleo cederam nesta sexta-feira (24) em um mercado com menor atividade após o feriado de quinta-feira nos Estados Unidos e sem expectativa de uma revisão das cotas de produção por parte da Opep+.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro caiu 1,03%, chegando a 80,58 dólares. Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data cedeu 2,02%, ficando em 75,54 dólares.

O dia foi mais curto do que o habitual após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Barbara Lambrecht, do Commerzbank, prevê que os membros da aliança que já reduziram sua produção mantenham os mesmos volumes, sem novos cortes.

Um corte adicional de volumes a partir de agora “deixaria pouca margem [ao grupo] na hipótese de uma conjuntura de piora contínua”, analisou Lambrecht.

Por outro lado, a TD Securities não descarta um corte adicional por parte da Arábia Saudita, que “teve a tendência de surpreender o mercado várias vezes nos últimos anos”, lembrou Daniel Ghali.

