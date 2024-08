Petróleo cai por temores sobre a demanda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/08/2024 - 18:38 Para compartilhar:

As cotações do petróleo caíram nesta sexta-feira (16) influenciadas pelos temores sobre a demanda na China e nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em outubro, recuou 1,67%, para 79,68 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento em setembro, caiu 1,97%, para 76,65 dólares.

“As inquietações persistentes sobre a demanda” pesaram sobre os preços, resumiu John Plassard, analista da consultoria Mirabaud.

Ele citou os dados da Agência de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA, na sigla em inglês) “que revelaram um aumento inesperado dos estoques de petróleo nos Estados Unidos […] encerrando uma queda de seis semanas” consecutivas, “contrariando as expectativas de uma redução de 2 milhões de barris [mb]”.

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos registraram um aumento de 1,4 mb, para o total de 430,7 mb, na semana encerrada em 9 de agosto.

Paralelamente, “os dados macroeconômicos chineses são, no mínimo, incertos”, apontaram os analistas da consultoria DNB.

A atividade de refino de petróleo na China “viu-se claramente reduzida em julho”, destacaram os especialistas do Commerzbank sobre o maior importador de hidrocarbonetos do mundo.

Pequim publicou na quinta-feira dados econômicos decepcionantes apesar das medidas recentes do governo para tentar retomar o ritmo de crescimento da segunda maior economia do planeta.

