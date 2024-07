Petróleo cai por aversão ao risco e economia chinesa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/07/2024 - 17:43 Para compartilhar:

As cotações internacionais do petróleo caíram nesta sexta-feira (19), afetadas por um movimento de aversão ao risco e pelas dúvidas sobre a trajetória econômica da China.

Em Londres, o preço do barril Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 2,91%, para 82,63 dólares. Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), barril de referência no mercado americano, com vencimento em agosto, recuou 3,24%, cotado a 80,13 dólares.

“Nosso plano é vender tudo de uma vez”, observou Adam Button, analista da consultoria ForexLive. “Petróleo, ações e até mesmo títulos públicos”, detalhou.

“O mercado está sob pressão”, opinou, por sua vez, o analista Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O motivo são alguns indicadores econômicos locais que chamaram a atenção dos operadores sobre um piora no mercado de trabalho nos Estados Unidos.

Além disso, “o mercado está preocupado com a demanda na China”, segundo Andy Lipow.

O crescimento da economia chinesa desacelerou mais que o esperado no segundo trimestre, para 4,7% em 12 meses, contra 5,3% nos três primeiros meses do ano. Se continuar caindo, isso pode afetar consideravelmente a demanda.

