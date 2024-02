Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/02/2024 - 9:12 Para compartilhar:

Os contratos futuros do petróleo operam em baixa de mais de 1% na manhã desta segunda-feira, 12, depois de acumularem ganhos superiores a 6% na semana passada. Os operadores seguem monitorando de perto os desdobramentos do conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas.

Às 8h57 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para março caía 1,16% na Nymex, a US$ 75,95, enquanto o do Brent para abril recuava 1,17% na ICE, a US$ 81,23.

