Petróleo cai levemente após dados de reservas nos EUA

Os preços do petróleo caíram ligeiramente nesta quarta-feira (26) após uma redução das reservas comerciais nos Estados Unidos, que foi menor do que o esperado.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 0,86%, sendo cotado a 82,92 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês teve uma queda de 1,06%, encerrando a 78,78 dólares.

Após quatro sessões consecutivas de altas, o Brent alcançou 83,87 dólares na terça-feira, e o WTI fechou em 79,90, os níveis mais altos desde abril.

“Os preços caíram após o relatório da EIA sobre as reservas de petróleo bruto”, que indicou que “baixaram menos do que o previsto devido ao aumento do preço da gasolina, que afetou a demanda”, disse Edward Moya, da consultoria de mercado Oanda.

Segundo dados divulgados nesta quarta pela agência de informações sobre energia dos Estados Unidos (EIA), na semana que terminou em 21 de julho, essas reservas diminuíram em 600 mil barris, em comparação aos 2,2 milhões de barris (mb) esperados pelos analistas e que foram considerados no consenso reunido pela agência Bloomberg.

As reservas comerciais americanas agora estão em 456,8 mb. Enquanto isso, os estoques estratégicos (SPR) permaneceram em 346,8 mb.

Além disso, as reservas de gasolina também caíram menos do que o esperado, 800 mil barris em relação à semana anterior. Os analistas apontavam uma queda mais significativa, de 1,37 mb.

Por outro lado, os estoques de produtos destilados caíram em 200 mil barris em comparação com a expectativa de 415 mil barris.

A produção total de petróleo nos Estados Unidos ficou em 12,2 milhões de barris diários (mbd), frente a 12,3 uma semana antes, com as refinarias operando a 93,4% de sua capacidade.

