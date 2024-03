Petróleo cai impulsionado por produtos refinados

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/03/2024 - 20:27 Para compartilhar:

Os preços do petróleo encerraram a terça-feira (26) em baixa, impulsionados por uma forte queda nos preços dos produtos das refinarias americanas, que aumentam sua produção com o início da primavera (no hemisfério norte).

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu 0,57% e fechou em 86,25 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data perdeu 0,40%, chegando a 81,62 dólares.

“Hoje, o mercado está claramente impulsionado pelos produtos refinados”, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O preço no atacado da gasolina americana caiu 1,78% durante a sessão. “Isso pode estar relacionado com a reativação das refinarias nos Estados Unidos após um período de manutenção”, sugeriu Lipow.

A taxa de utilização das refinarias no país aumentou nas últimas quatro semanas, porém, permanece abaixo do nível dos últimos dois anos.

A refinaria da BP em Whiting, Indiana, a sexta maior dos Estados Unidos, com 440 mil barris processados por dia, não retomou completamente suas operações até a semana passada, seis semanas após um grande corte de energia.

tu/spi/db/mel/ic/mvv

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias