Petróleo cai em mercado voltado para ações

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (23) com o mercado mais voltado para as ações, após a disparada de Wall Street sob influência do crescimento da inteligência artificial.

O barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, caiu 2,45%, para 81,62 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano com vencimento no mesmo mês, caiu 2,69%, para 76,49 dólares.

“Foi um dia ruim. A retração dos preços parece resultar de preocupações do mercado sobre por quanto tempo o Fed [Federal Reserve, o banco central americano] manterá suas taxas altas”, disse Phil Flynn, do Price Futures Group.

Para Ricardo Evangelista, da ActivTrades, “esta dinâmica comprime o crescimento econômico e prenuncia um declínio na demanda futura de petróleo”, o que pesa sobre os preços.

Dado o desempenho do mercado de ações nos últimos dias, com um recorde após o outro graças ao entusiasmo pela inteligência artificial, “observamos fluxos de capitais que saíram do mercado petrolífero para irem para outros mercados”, explicou Flynn.

