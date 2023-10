Petróleo cai em mercado que teme redução da demanda

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/10/2023 - 19:39 Compartilhe

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta segunda-feira (2) em meio a um novo aumento nas taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que levanta temores de uma desaceleração da economia e uma redução na demanda por petróleo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro caiu 1,61%, a 90,71 dólares, em Londres, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) para novembro perdeu 2,16%, a 88,82 dólares, em Nova York.

“O salto inicial no preço do petróleo (no início do dia) diminuiu à medida que as taxas dos títulos disparavam”, observou Edward Moya, da Oanda, em uma nota de análise.

Para Andy Lipow, da Lipow Oil Associates, “o fato de o governo dos Estados Unidos ter evitado o ‘shutdown’ (suspensão de serviços públicos pela falta de acordo sobre o orçamento) e, assim, mantido elevados níveis de gastos públicos resultou em taxas de juros em alta”.

Gastos públicos sustentados alimentam a demanda e podem impulsionar a inflação, o que poderia levar o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) a manter elevadas suas taxas de referência ou aumentá-las ainda mais.

O Congresso conseguiu votar, no último minuto, no sábado, uma medida que adia para 17 de novembro a data limite para chegar a um acordo sobre o orçamento federal.

Nesta segunda-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro a 10 anos atingiu 4,70%, seu nível mais alto em quase 16 anos.

Essa situação dispara as taxas de juros dos créditos hipotecários, os custos dos empréstimos para empresas, o que coloca pressão sobre o consumo e a demanda por petróleo, explicou Lipow, que acredita que a marca de 100 dólares por barril de Brent parece se afastar.

O mercado não espera novidades da reunião ministerial da Opep+ na quarta-feira.

tu/mr/gm/ic/am

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias