Petróleo cai em mercado atento a tensões geopolíticas

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira (20), entre preocupações de uma menor demanda por temores de recessão, e eventuais problemas de abastecimento ligados ao conflito no Oriente Médio.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, caiu 1,46%, a 82,34 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado mercado americano e para entrega em março, caiu 1,27%, a 78,18 dólares.

“As preocupações geopolíticas atuais” não podem “sustentar o mercado”, resumiram os analistas da Energi Danmark.

“Os temores persistentes de uma nova recessão ressurgiram por dados decepcionantes em China e Estados Unidos nos últimos tempos”, acrescentaram.

A recuperação do petróleo se deve à queda de preços de gasolina e gasóleo, destacou Andly Lipow, de Lipow Oil Associates.

O analista destacou que o clima está favorável para esta época do ano nos Estados Unidos, o que reduziu a demanda de combustível.

Na China, em busca de reativar o crescimento, o banco central reduziu nesta terça uma de suas taxas de referência, para estimular principalmente o setor imobiliário em um contexto de enfraquecimento econômico.

O mercado segue “prudente” diante dos riscos geopolíticos “mas não houve interrupção do abastecimento até agora” pelo conflito no Oriente Médio, assinalou Lipow.

