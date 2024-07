Petróleo cai em meio a avanços nas negociações de trégua em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2024 - 18:23 Para compartilhar:

Os preços internacionais do petróleo caíram nesta sexta-feira (12) após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informar sobre avanços nas negociações por um cessar-fogo em Gaza.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em setembro caiu 0,43%, fechando em 85,03 dólares.

Em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto perdeu 0,49%, sendo negociado a 82,21 dólares.

O petróleo teve valorizações durante boa parte do dia, com o WTI chegando a subir 1,35%.

Para Bart Melek, da consultora TD Securities, esta mudança deve-se principalmente às falas de Joe Biden, que indicou que Israel e o movimento islamista palestino Hamas validaram um início de acordo apresentado por Washington por um cessar-fogo em Gaza, após “avanços” nas negociações.

“A instabilidade no Oriente Médio influenciou o recente aumento dos preços e agora estamos vendo que esses ganhos se dissiparam”, analisou Bart Melek.

