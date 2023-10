Petróleo cai e gás atinge máxima desde abril

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/10/2023 - 18:40 Compartilhe

Os preços do petróleo caíram fortemente nesta quarta-feira (11) após subirem desde segunda-feira devido aos ataques do Hamas contra Israel.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro perdeu 2,08%, a 85,82 dólares em Londres. E o West Texas Intermediate (WTI) para novembro caiu 2,77%, a 83,49 dólares em Nova York.

“Os preços do petróleo caem depois que uma série de riscos geopolíticos no início da semana não resultou em nenhuma mudança real na produção e no trânsito de petróleo bruto”, explicou Edward Moya, analista da Oanda.

Israel continuou atacando Gaza nesta quarta-feira, e o Hamas e a Jihad Islâmica anunciaram disparos de foguetes contra o sul e o centro de Israel, no quinto dia de guerra desencadeada pela ofensiva sem precedentes do Hamas.

Depois de subirem 5% na segunda-feira, o WTI e o Brent caíram desde terça-feira.

“Os temores de uma interrupção repentina e inesperada na oferta” foram “afastados por enquanto”, enquanto o medo de uma desaceleração da economia mundial e, portanto, da demanda por petróleo predominam, destaca Tamas Varga, analista da PVM Energy.

Os analistas esperam alta volatilidade nos preços do petróleo nos próximos dias à medida que o conflito se desenrola.

Enquanto isso, o gás europeu atingiu nesta quarta-feira o nível mais alto em mais de seis meses, impulsionado por perturbações no fornecimento na Finlândia, Israel e potencialmente na Austrália.

Após chegar a 50 euros por megawatt-hora, o contrato a prazo do TTF holandês, referência europeia, fechou em queda de 5,87%, a 46,50 euros por MWh.

emb-vmt/pta/mr/gm/ic/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias