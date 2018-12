Petróleo cai e contratos futuros acumulam perdas de mais de 10% na semana

O petróleo fechou mais uma vez em queda nesta sexta-feira, 21, último pregão de uma semana em que os contratos futuros acumularam recuo de mais de 10% em meio a preocupações com um excedente de oferta e desaceleração global. Hoje, além disso, a força do dólar pesou sobre a commodity.

O petróleo WTI para fevereiro fechou em queda de 0,63%, a US$ 45,59 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), enquanto na semana caiu 10,95%. O barril do Brent para o mesmo mês recuou 0,97%, a US$ 53,82, na Intercontinental Exchange (ICE), com perda semanal de 10,71%.

A última semana foi marcada por tensões para o petróleo. Além da preocupação com uma desaceleração global, investidores repercutem incertezas sobre o comprometimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) com o acordo de corte da produção firmado no início do mês.

Um documento do cartel ao qual a Reuters teve acesso aponta que o grupo pretende divulgar uma tabela com cotas de corte para cada um de seus membros e aliados, em um esforço para dar impulso aos preços. A informação vem em meio à elevação a nível recorde das exportações russas de petróleo neste mês, enquanto a Arábia Saudita, por outro lado, planeja cortar a produção do óleo em um nível maior do que o acordado.

Para a Capital Economics, “as quedas mais recentes estão sendo impulsionadas mais pelo sentimento de baixa dos investidores do que pelos fundamentos”, ainda que as perspectivas da consultoria britânica para esse mercado em 2019 não sejam tão positivas. A decisão da Opep de divulgar as cotas, para os analistas, é “um esforço adicional para aumentar a confiança nos cortes” e “cheira a um pouco de desespero em face do colapso dos preços”.

Analistas da Energy Aspects, por sua vez, apontam que o mercado também monitora as tensões comerciais, cuja trégua impediu maiores estímulos por parte da China para sustentar o crescimento, enquanto a incerteza da demanda estimulou a baixa de estoques. Na avaliação da empresa, investidores de petróleo provavelmente permanecerão parados até que haja um progresso visível na questão. (Com informações da Dow Jones Newswires)