Petróleo cai diante de ceticismo sobre novos cortes da Opep+

Os preços do petróleo fecharam em baixa nesta quinta-feira (30), apesar do anúncio de novos cortes de produção por parte de diversos membros da aliança Opep+, que o mercado recebeu com cautela.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em janeiro, caiu 0,32%, cotado a 82,83 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e com o mesmo vencimento, recuou 2,44%, para 75,96 dólares.

Nesta quinta-feira, vários integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e da aliança Opep+ se comprometeram a fazer cortes adicionais “para reforçar a estabilidade e o equilíbrio do mercado” de petróleo, segundo um comunicado de imprensa.

A Arábia Saudita renovou até o fim de março sua redução de um milhão de barris diários, que vigora desde julho, e a Rússia aumento seu corte de 300.000 para 500.000 barris diários.

Somando outros seis países, as novas reduções alcançam os 900.000 barris diários líquidos. Os preços, que até agora vinham em aumento, caíram após o anúncio do grupo.

A Opep+ “tem um problema de credibilidade”, comentou Stewart Glickman da CFRA. “Não vemos uma frente unida. Não conseguiram o alinhamento de todos.”

“Com exceção da Arábia Saudita, os membros da Opep tradicionalmente se veem em dificuldade para cumprir com os cortes planejados, o que gera ceticismo sobre a escala de cortes que realmente se conseguirá”, acrescentou Rob Haworth, do US Bank Asset Management Group.

Os preços também foram afetados, mas em menor intensidade, pelo anúncio da retomada dos carregamentos de petróleo cazaque no terminal russo de Novorossiysk, no Mar Negro, após uma tempestade que passou pela região.

