Petróleo cai com Kuwait e Arábia Saudita estudando produção em zona neutra

Os contratos futuros de petróleo encerraram o pregão desta quarta-feira, 24, em queda, invertendo a tendência de alta verificada ao longo do dia, após a notícia de que o Kuwait e a Arábia Saudita discutem retomar a produção da commodity em uma zona neutra entre os dois países. A produção da área está paralisada há quatro anos, o que representou um corte de 500 mil barris por dia na oferta, ou 0,5% da oferta global de petróleo.

O petróleo WTI para entrega em setembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em queda de 1,57%, a US$ 55,88 por barril. Já o petróleo Brent para o mesmo mês na Intercontinental Exchange (ICE) teve recuo de 1,02%, a US$ 63,18 o barril.

A agência estatal de notícias do Kuwait, a Kuna, informou nesta quarta-feira que o país e a Arábia Saudita, ambos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), discutem retomar a produção de petróleo na zona neutra bilateral. A notícia sinaliza a possibilidade de um aumento na produção do óleo energético, o que tende a depreciar as cotações. Desde sua veiculação, os contratos futuros de petróleo passaram a perder valor, revertendo a tendência de alta verificada no início do pregão.

O petróleo se fortalecia devido à divulgação dos estoques nos Estados Unidos pelo Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), que aconteceu nesta quarta. O volume estocado de petróleo bruto teve queda de 10,835 milhões na semana terminada em 19 de julho, recuo mais acentuado do que a previsão de analistas, de redução de 4,1 milhões de barris.

A produção diária de petróleo também caiu, neste caso de 12,0 milhões para 11,3 milhões de barris na mesma semana, o que pode representar uma queda na oferta. No entanto, analistas comentam que os números foram afetados pelo fechamento provisório de refinarias por conta do furacão Barry e que, assim, os recuos na produção são provisórios.