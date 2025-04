Petróleo cai após realização de lucro e aumento da produção da Opep+

Os preços do petróleo recuaram nesta terça-feira (1º) devido a realizações de lucro antes da nova onda de tarifas prometida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um momento em que a aliança Opep+ aumenta sua produção.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caiu 0,33%, fechando em 74,49 dólares.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para maio recuou 0,39%, sendo negociado a 71,20 dólares.

“Nos deparamos com a mesma história das últimas três semanas: possíveis perturbações no fornecimento devido às tarifas impostas à Venezuela, Canadá e México”, resumiu Robert Yawger, da Mizuho USA.

Segundo o analista, o recente endurecimento das sanções dos Estados Unidos contra o Irã e as ameaças feitas no domingo por Trump de impor impostos sobre o petróleo russo para pressionar as negociações por uma trégua na Ucrânia impulsionaram os preços no início do pregão.

“No entanto, essas notícias levaram a posições especulativas importantes”, e então os investidores “realizam lucros hoje, retirando dinheiro da mesa antes da aplicação das tarifas amanhã”, quarta-feira, explicou.

Na quarta-feira, Trump deve anunciar uma nova rodada de tarifas sobre parceiros comerciais dos Estados Unidos.

Além disso, “barris da Opep+ voltaram ao mercado hoje” e “é principalmente daí que vem a pressão sobre os preços”, destacou Yawger.

A Opep e seus aliados na Opep+ aumentaram sua produção em 138 mil barris diários a partir desta terça-feira.

