Petróleo cai após passagem do furacão Francine

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (13) após a passagem do furacão Francine pelos Estados Unidos, que não provocou danos significativos à infraestrutura de produção no Golfo do México e na Louisiana.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,50%, para 71,61 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro recuou 0,46%, para 68,65 dólares.

O mercado teve uma jornada de consolidação após dois dias consecutivos de alta.

Os operadores reagiram “ao fato de que o furacão Francine não gerou muitos danos nas infraestruturas petrolíferas na Louisiana”, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Na sexta-feira, o furacão continuava enfraquecendo à medida que deixava a Louisiana, em direção ao Arkansas e Tennessee, ao norte.

“Parece que não há danos materiais ou inundações em nossos locais industriais na região de Baton Rouge [Louisiana]”, indicou a ExxonMobil.

A Shell, por sua vez, também não constatou problemas em suas instalações na Louisiana.

De acordo com o Escritório de Segurança e Proteção Ambiental (BSEE), das 371 plataformas petrolíferas evacuadas na região, 144 permanecem sem operadores.

“Acabaremos perdendo entre 3 e 5 milhões de barris de petróleo” em relação à produção habitual, estimou Lipow.

“A produção deve voltar rapidamente ao seu nível normal”, antecipou em nota Carsten Fritsch, do Commerzbank. “Portanto, o efeito de impulso nos preços deve diminuir.”

