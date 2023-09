Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 10:37 Compartilhe

Os preços do petróleo caem na manhã desta sexta-feira, 15, com o WTI recuando da recém-alcançada marca dos US$ 90 o barril, depois de bater máximas em dez meses. Assim, a commodity devolve os ganhos da madrugada, relacionados ao ânimo com a economia da China.

Às 10h30 (de Brasília), o barril do petróleo WTI para outubro perdia 0,89% na Nymex, a US$ 89,36, enquanto o do Brent para novembro caía 0,94% na ICE, a US$ 92,80.

