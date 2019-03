Petróleo busca se recuperar após estabilidade nas previsões de preços

Os contratos futuros de petróleo operam em alta na manhã desta quinta-feira, buscando se recuperar após ficarem sem direção única e não muito longe da estabilidade nas últimas sessões, à medida que uma pesquisa de 11 bancos de investimentos do Wall Street Journal mostrou que as projeções para os preços da commodity ficaram estáveis.

Segundo o levantamento do WSJ, divulgado hoje, o valor médio do barril de petróleo tipo Brent deverá subir a US$ 67 este ano, enquanto o do WTI poderá alcançar quase US$ 60. Ambas as estimativas estão em linha com projeções do mês passado.

Às 8h37 (de Brasília), o Brent para maio avançava 1,11% na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 66,72, enquanto o do WTI para abril subia 0,89% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 56,72.

Nas próximas horas, investidores dos mercados de petróleo deverão ficar atentos à decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) e à coletiva de imprensa do presidente da instituição, Mario Draghi. Os anúncios do BCE, contudo, raramente têm impacto significativo nos preços da commodity. Com informações da Dow Jones Newswires.