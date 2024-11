Petróleo baixa com mercado decepcionado por medidas econômicas chinesas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/11/2024 - 19:03 Para compartilhar:

Os preços do petróleo baixaram nesta sexta-feira (8) em um mercado decepcionado com novas medidas econômicas chinesas.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em janeiro cedeu 2,33%, a 73,87 dólares, enquanto o barril de West Texas Intermediate (WTI) para o mesmo mês perdeu 2,73% e foi a 70,38 dólares.

Para Duncan Wrigley, analista da Pantheon Macroeconomics, a queda do petróleo se deve aos anúncios do governo chinês.

A China anunciou nesta sexta que seus legisladores decidiram elevar o teto da dívida dos governos locais em 840 bilhões de dólares.

“A reação inicial do mercado foi a decepção”, explicou o analista, que destacou que a maioria das matérias primas caíram. “Os investidores esperavam um plano de reativação de grande amplitude incluindo medidas de apoio ao consumo”, resumiu em nota.

Há várias semanas, o governo chinês multiplica os anúncios econômicos, mas até agora se limitou a baixar taxas de juros, emitir dívida e flexibilizar regulamentações bancárias para impulsionar o crédito.

“Enquanto não aumentarem o poder aquisitivo da população, os problemas continuarão”, advertiu Matt Smith, da Kpler.

Segundo o Commerzbank, as importações chinesas de petróleo cru caíram 9% em outubro em comparação com outubro de 2023. Trata-se do sexto mês consecutivo de contração.

Para Smith, o petróleo também estava caindo porque o mercado acredita que o prêmio de risco geopolítico de curto prazo diminuiu após a eleição presidencial dos Estados Unidos.

“Pode não haver grandes decisões sobre a Ucrânia ou o Oriente Médio até que Trump tome posse”, concluiu o analista.

