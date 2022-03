Petróleo avança mais de 4%, com conflito na Ucrânia e sanções a Moscou

Os contratos futuros de petróleo operavam com ganhos fortes na manhã desta terça-feira, 1º de março, estendendo os ganhos recentes, após subirem mais de 4% na segunda-feira. A invasão russa na Ucrânia e as sanções subsequentes contra Moscou continuam em foco, já que a Rússia é um dos principais produtores globais da commodity.

O contrato do WTI para abril operava em alta de 4,01%, em US$ 99,56 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para maio subia 5,14%, a US$ 103,01 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), às 8h43 (de Brasília).

Com a alta no preço do petróleo, os Estados Unidos e outras grandes nações consumidoras estão considerando liberar 70 milhões de barris de seus estoques de emergência à medida que os preços da commodity aumentam.

Os EUA informaram a Arábia Saudita para garantir que o líder de fato da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) não reaja à medida interrompendo os aumentos de produção planejados.

