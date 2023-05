Petróleo amplia perdas antes de esperada alta da taxa de juros dos EUA

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 12:48 Compartilhe

Por Stephanie Kelly

NOVA YORK (Reuters) – Os preços do petróleo caíam cerca de 4% nesta quarta-feira, ampliando perdas acentuadas da sessão anterior, com os investidores preocupados com a saúde da economia dos EUA antes de um esperado aumento da taxa de juros do Federal Reserve no fim do dia.

O Brent caía 3,96%, para 72,31 dólares o barril no início da tarde. O petróleo nos EUA (WTI) recuava mais de 4%, a 68,52 dólares.

Ambos os contratos de referência caíram 5% na sessão anterior, quando também registraram suas maiores quedas percentuais em um dia desde o início de janeiro.

“Espera-se que o Federal Reserve realize outro aumento de um quarto de ponto ainda hoje, como parte de sua longa batalha contra a inflação”, disse Stephen Brennock, analista da PVM Oil.

Ele acrescentou que as preocupações com a saúde do setor bancário dos EUA e os dados pessimistas sobre empregos nos EUA “não fizeram nada para dissipar os temores de que a economia dos EUA esteja caminhando para uma recessão superficial”.

Espera-se que o Fed aumente as taxas de juros em mais 25 pontos-base nesta quarta-feira para combater a inflação, enquanto o Banco Central Europeu também deve aumentar as taxas em sua reunião regular de política monetária na quinta-feira.

Mais aumentos podem desacelerar o crescimento econômico e atingir a demanda por energia.

(Reportagem de Stephanie Kelly; reportagem adicional de Noah Browning e Muyu Xu)

