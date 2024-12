Petroleiros russos à deriva geram grande vazamento de óleo

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 15/12/2024 - 15:31 Para compartilhar:

Dois navios-tanque seriamente danificados após tempestade no Estreito de Kerch derramam grandes quantias e óleo no mar, provocando operação de resgate de emergência. Ao menos um marinheiro morreu.Dois petroleiros russos ficaram seriamente danificados após uma tempestade no Estreito de Kerch, no Mar Negro, derramando grandes quantidades e óleo no mar e provocando uma operação de resgate de emergência, disseram autoridades russas a agências de notícias estatais neste domingo (15/12).

Alguns relatos afirmam que pelo menos um dos navios afundou mais tarde.

O petroleiro Volgoneft 212, construído em 1969 e que transportava uma tripulação de 15 pessoas e milhares de toneladas de derivados de petróleo, encalhou e teve sua proa arrancada, informou a agência de notícias Tass, citando o Ministério de Situações de Emergência russo.

As autoridades disseram que um membro da tripulação morreu, mas que uma operação de resgate conseguiu evacuar os marinheiros restantes.

Um segundo navio-tanque, o Volgoneft 239, construído em 1973, também foi danificado e ficou à deriva, com 14 tripulantes a bordo. Posteriormente, ele encalhou a 80 metros da costa, próximo ao porto de Taman, na região russa de Krasnodar, onde uma operação de resgate está sendo planejada, disseram as autoridades.

Ambos os navios-tanque têm uma capacidade de carga de cerca de 4.200 toneladas de produtos petrolíferos.

Putin ordenou formação de grupo de trabalho

O presidente Vladimir Putin ordenou que o governo crie um grupo de trabalho para lidar com a operação de resgate e mitigar o impacto do vazamento de combustível, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A Rússia disse que mais de 50 pessoas e equipamentos, incluindo helicópteros Mi-8 e rebocadores de resgate, foram enviados para a área.

O Estreito de Kerch separa a Península da Crimeia, ocupada pela Rússia, da Rússia e é um importante ponto de navegação global, fornecendo passagem do Mar de Azov para o Mar Negro.

É uma rota fundamental para as exportações de grãos russos e também é usado para exportações de petróleo bruto, óleo combustível e gás natural liquefeito.

Ele também tem sido um ponto-chave de conflito entre a Rússia e a Ucrânia depois que Moscou anexou a península da Ucrânia em 2014.

Em 2016, a Ucrânia levou Moscou à Corte Permanente de Arbitragem (CPA), tentar assumir ilegalmente o controle da área. Em 2021, a Rússia fechou o estreito por vários meses.

