Petroleiros reelegem Rosangela Buzanelli para Conselho da Petrobras

Os petroleiros reelegeram a representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras, Rosangela Buzanelli, com 66% dos votos, cujo mandato se encerraria em abril. O nome da petroleira foi apoiado por todos os sindicatos ligados à empresa, que se uniram contra os desinvestimentos da empresa.

Única mulher na disputa, Buzanelli teve o dobro dos votos de todos os outros candidatos, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP) .

Com a eleição, o nome de Buzanelli será levado junto aos dos demais conselheiros à Assembleia Geral Ordinária (AGO) de acionistas da estatal, marcada para 13 de abril, quando serão eleitos os novos membros do Conselho de Administração da empresa.

Segundo o diretor da FUP, Tadeu Porto, não deverá haver resistência a Buzanelli, já que ela já era conselheira e “os requisitos para a vaga já foram avaliados”, avaliou.

O Conselho de Administração da Petrobras é composto por 11 membros, atualmente. Esse é o limite de vagas previsto no estatuto social, mas, em 2021, os minoritários se valeram de uma brecha legal para tentar elevar o número de assentos para 13. O mesmo está sendo planejado para abril, segundo informou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no último dia 26.

Saiba mais