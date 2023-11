Petroleiro vinculado a Israel é abordado na costa do Iêmen, diz empresa de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/11/2023 - 10:49 Para compartilhar:

Um petroleiro pertencente a uma empresa vinculada a Israel foi abordado na costa do Iêmen, informou neste domingo (26) a empresa de segurança marítima Ambrey, após uma série de incidentes nesta rota marítima.

Ambrey indicou que o navio, pertencente a uma empresa sediada no Reino Unido e ligada a Israel, recebeu ameaças dos rebeldes houthis do Iêmen, um grupo de milícias apoiado pelo Irã.

As forças navais dos EUA estão cientes do incidente, acrescentou a fonte, sem especificar se vieram resgatar o navio, denominado “Central Park”.

O “Central Park” foi abordado na cidade portuária iemenita de Aden. Um navio mercante que esteve na área indicou que foi “abordado por oito pessoas, em uniforme militar, em dois barcos”, segundo Ambrey.

A empresa lembrou que os houthis ameaçaram atacar o petroleiro no sábado se este não desviasse para o porto de Hodeida e que um navio de guerra da coalizão americana interceptou a mensagem rebelde e pediu ao “Central Park” que a ignorasse.

A abordagem ocorreu depois que um navio de carga pertencente a um empresário israelense foi danificado em um suposto ataque de drone iraniano no oceano Índico na sexta-feira, e uma semana depois que os houthis capturaram um navio de carga ligado a Israel no sul do mar Vermelho.

Os rebeldes iemenitas ameaçaram atacar navios israelenses e aliados de Israel que navegavam pelo mar Vermelho, em retaliação à guerra do exército israelense contra o movimento palestino Hamas em Gaza, onde uma trégua de quatro dias entrou em vigor na sexta-feira.

A guerra foi desencadeada pelo ataque sangrento do Hamas a Israel em 7 de outubro, que deixou 1.200 mortos, a maioria civis, segundo as autoridades.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva em Gaza, matando quase 15 mil pessoas, incluindo 6.150 menores, segundo o movimento islamista que governa Gaza.

No domingo passado, os houthis anunciaram a apreensão, no Mar Vermelho, de um navio cargueiro de propriedade israelense, fretado por um grupo japonês e com bandeira das Bahamas.

Os rebeldes fazem parte do que chamam de “eixo de resistência” contra Israel, juntamente com grupos apoiados pelo Irã, como o Hezbollah libanês.

