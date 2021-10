Petroleira ADNOC salta mais de 30% na estreia do maior IPO de Abu Dabi

DUBAI (Reuters) – As ações da ADNOC Drilling saltaram mais de 30%, com a unidade da gigante do petróleo de Abu Dabi estreando neste domingo na bolsa, após sua oferta inicial (IPO) de 1,1 bilhão de dólares ser a maior já realizada naquele mercado.

A ADNOC Drilling deve estar entre as 10 maiores empresas na bolsa de Abu Dabi, com valor de mercado de cerca de 10 bilhões de dólares.

“Este marco importante impulsionará a expansão e diversificação dos mercados de capitais de ações de Abu Dabi e promoverá o desenvolvimento da economia e do setor privado dos Emirados Árabes Unidos”, disse o ADNOC em comunicado.

O IPO é o mais recente movimento das gigantes do petróleo do Golfo ADNOC e Saudi Aramco para levantar dinheiro de investidores externos enquanto tentam diversificar as fontes de receita em suas economias dependentes do petróleo.

A Saudi Aramco chegou à bolsa no fim de 2019, levantando 29,4 bilhões de dólares no maior IPO do mundo.

A ADNOC seguirá com uma fatia majoritária de 84% na unidade, enquanto a Baker Hughes manterá participação de 5%.

A venda é a segunda listagem de uma empresa à gigante do petróleo de Abu Dabi, após a listagem de 2017 da ADNOC Distribution, maior operadora de postos de gasolina e lojas de conveniência nos Emirados Árabes Unidos.

(Reportagem de Davide Barbuscia)

