Petrogral passa a ter acesso a unidades de gás em SP e RJ, diz Petrobras

A Petrobras informou nesta terça-feira, 2, que entrou em operação o contrato do Sistema Integrado de Processamento (SIP) celebrado com a Petrogal Brasil. O contrato prevê o acesso da Petrogal às duas unidades de processamento de gás, de propriedade da Petrobras, localizadas em Caraguatatuba (SP) e Cabiúnas (RJ) e, posteriormente à unidade de Itaboraí (RJ), ainda em construção.







O compartilhamento da infraestrutura da Petrobras com sócios nos gasodutos offshore do pré-sal na bacia de Santos foi assinado há dois anos entre a Petrobras, Petrogal, Repsol Sinopec e Shell. Na época foi criado também o Sistema Integrado de Escoamento de gás natural (SIE) que prevê a interligação física e compartilhamento das capacidades de escoamento nas rotas 1, 2 e 3, sendo esta última de propriedade da Petrobras e que está com a construção atrasada.

A implantação do SIP permite que as empresas produtoras de gás no Brasil possam comercializar seus volumes diretamente a seus clientes. Esse movimento faz parte de um conjunto de ações que viabiliza a diversificação dos agentes, resultando em aumento da concorrência e na redução da participação da Petrobras em todos os elos da cadeia de gás natural, em cumprimento aos compromissos assumidos junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em 2019.

“A entrada em operação do contrato da Petrogal é um marco na abertura do mercado de gás natural do Brasil e demonstra o comprometimento dos parceiros e demais agentes envolvidos (como MME e ANP) em contribuir para o desenvolvimento de um mercado competitivo e sustentável no País. No futuro, outras empresas produtoras de gás natural poderão aderir ao SIP”, afirmou a Petrobras.