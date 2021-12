Petrobras vende participação de bloco na Bacia do Potiguar

(Reuters) – A Petrobras assinou nesta segunda-feira contrato com a Aguila Energia e Participações para a venda da participação no bloco exploratório terrestre POT-T-794, na Bacia do Potiguar, em conjunto com a Sonangol, conforme informou a petroleira em comunicado.

O valor da venda foi de 750 mil dólares, sendo 150 mil dólares pagos nesta data e 600 mil dólares a serem pagos no fechamento da transação.

“A Petrobras segue concentrando cada vez mais os seus recursos em ativos de águas profundas e ultra-profundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade e com menores emissões de gases de efeito estufa”, disse a empresa em nota.

Os valores estão sujeitos a aprovação da reguladora ANP.

(Por Laís Morais)

