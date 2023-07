Petrobras: venda de derivados no Brasil sobe 0,3% no 2º trimestre, para 1,723 mi bpd

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 19:18 Compartilhe

A venda de derivados pela Petrobras no Brasil subiu 0,3% no segundo trimestre do ano, para 1,723 milhão de barris por dia (bpd), e avançou 1,6% em relação ao trimestre anterior, informou a Petrobras em seu Relatório de Produção nesta quarta-feira, 26.

As vendas de diesel no mercado interno caíram 3,8% e as de gasolina avançaram 15,7% de abril a junho em relação há um ano.

As vendas de diesel fecharam o segundo trimestre em 721 mil barris por dia e da gasolina em 434 mil bpd.

A entrega de gás nacional ficou em 33 milhões de metros cúbicos por dia (m3/d), queda de 2,9% com relação ao volume registrado no segundo trimestre de 2022.

Segundo a estatal, as vendas de derivados saltaram com relação ao trimestre imediatamente anterior por conta da gasolina, com maior competitividade de preços, e do GLP, devido à sazonalidade de consumo.

A Petrobras acrescentou que, comparadas às vendas do mesmo período do ano passado, o resultado deste segundo trimestre veio “em linha”, ou seja, próximo, mesmo após a saída da Refinaria de Manaus (Reman).

