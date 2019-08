Petrobras vai repassar R$ 400 milhões para pesquisas da Marinha

A Petrobras assinou na quinta-feira, 8, a renovação de uma parceria técnico-científica para viabilizar a exploração e o aproveitamento sustentáveis dos recursos marinhos. O investimento estimado é de R$ 400 milhões, que, segundo o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, “vai proporcionar a continuidade das pesquisas na ‘Amazônia azul brasileira’ e no continente antártico”.

A cerimônia de assinatura dos termos de cooperação com a Marinha do Brasil, com suporte da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), aconteceu no centro de pesquisas da Petrobras, o Cenpes, localizado na Ilha do Fundão, na zona norte do Rio de Janeiro.

Além de colocar dinheiro nos projetos, a empresa também vai contribuir com conhecimento técnico e vai participar de missões científicas.

“O novo acordo de cooperação entre Petrobras e Marinha garante por mais cinco anos o apoio da companhia nas missões científicas do Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM) e do Programa Antártico Brasileiro (Proantar), que são coordenados pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM)”, informou a empresa em comunicado.