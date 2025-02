Petrobras vai levar 3,7 GW em projetos novos e existentes para leilão de capacidade

A Petrobras vai colocar cerca de 3,7 gigawatts (GW) no leilão de reserva de capacidade de energia elétrica, entre projetos existentes e novos, segundo informou a estatal em apresentação sobre o resultado do quarto trimestre do ano passado. O leilão de reserva de capacidade está marcado para o dia 27 de junho e se destina à contratação de potência elétrica a partir de empreendimentos de geração, novos e existentes, provenientes de usinas hidrelétricas e termelétricas a gás natural e a biocombustíveis.

No quarto trimestre de 2024, o lucro bruto do segmento de Gás e Energia da estatal foi 28% maior que no trimestre anterior, em função da contabilização de receitas com compromissos contratuais anuais em dezembro de 2024.

“Esse aumento de receita compensou a redução do preço médio de venda de gás natural, decorrente das variações de câmbio e do menor Brent”, informou a estatal em nota.