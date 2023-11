Petrobras vai fornecer diesel R para rede de postos no sul do País

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2023 - 16:02 Para compartilhar:

A Petrobras fechou na segunda-feira, 6, um contrato para fornecimento de diesel renovável, o diesel R, para a rede de postos de abastecimento SIM, presente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É a primeira vez que o produto vai chegar às bombas para o abastecimento de caminhões e demais veículos a diesel.

O contrato, informou a companhia, prevê que a Petrobras faça a entrega do combustível para a SIM em Araucária (PR), onde está localizada a Refinaria Presidente Vargas (Repar), que produz o Diesel R. Também está prevista a opção de entrega na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP), a partir do primeiro semestre de 2024.

Fundado em 1985, no município de Flores da Cunha (RS), o grupo SIM é composto por oito empresas: SIM Rede de Postos, SIM Distribuidora de Combustíveis, Querodiesel, SIM Lubrificantes, Charrua, A27 Bank, Vital Soluções Ambientais e Lubrificantes e SIM Aviação. Trata-se do grupo varejista com o maior número de postos do País.

O diesel R da Petrobras é produzido a partir do coprocessamento de derivados de petróleo, parcela fóssil, e matérias-primas renováveis, como óleo de soja. Esse novo combustível é uma alternativa sustentável no ciclo diesel, pois a redução das emissões associada à parcela renovável é de, ao menos, 60%, em comparação com o diesel mineral, podendo ser até maior, a depender da matéria-prima utilizada.

O produto tem composição química e desempenho idênticos ao diesel tradicional, inteiramente mineral, mas até aqui não tinha uma saída comercial, sobretudo para o varejo. Até por isso, a fim de estimular a saída do novo combustível, a Petrobras defende um mandato obrigatório específico para o diesel R, em paralelo ao do biodiesel.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias